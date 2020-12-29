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Крыша остановки упала на людей в Бресте

29.12.2020 16:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Две женщины были госпитализированы в Бресте после того, как на них упала крыша остановочного пункта, сообщил ресурс "Виртуальный Брест".

© Sputnik / Владимир Песня
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Инцидент произошел днем во вторник 29 декабря на улице Гаврилова областного центра.

По информации ресурса, сильным ветром с остановки общественного транспорта сорвало навес, который упал на двух гражданок. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС и медики.

Женщины существенных травм не получили, но все равно были доставлены в Брестскую областную больницу.

Напомним, оранжевый уровень опасности был объявлен на 29 декабря в Минске и ряде регионов республики из-за сильного ветра.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Женщины существенных травм не получили, но все равно были доставлены в Брестскую областную больницу.
 
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