Крыша остановки упала на людей в Бресте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Две женщины были госпитализированы в Бресте после того, как на них упала крыша остановочного пункта, сообщил ресурс " Виртуальный Брест ".

Инцидент произошел днем во вторник 29 декабря на улице Гаврилова областного центра.

По информации ресурса, сильным ветром с остановки общественного транспорта сорвало навес, который упал на двух гражданок. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС и медики.

Женщины существенных травм не получили, но все равно были доставлены в Брестскую областную больницу.

Напомним, оранжевый уровень опасности был объявлен на 29 декабря в Минске и ряде регионов республики из-за сильного ветра .