Мощное землетрясение в Хорватии ощутили в соседних странах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Жители Австрии, Словении, Италии и Сербии ощутили толчки от мощного землетрясения в Хорватии, сообщают СМИ в этих странах.

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано во вторник днем на территории Хорватии. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны, в 46 км от Загреба. Очаг залегал на глубине пяти километров.

Подземные толчки почувствовали жители в соседних странах – Италии, Сербии, Словении и Австрии. Словенские власти даже зафиксировали повреждения нескольких зданий, данных о пострадавших не поступало. А в домах итальянского Неаполя раскачались люстры.

Важнее всего – спасти людей

Все экстренные службы Хорватии мобилизованы в помощь гражданам, заявил премьер Андрей Пленкович. Он вместе с президентом Зораном Милановичем и с министрами прибыли в Петриню.

"Мы мобилизовали все имеющиеся службы для помощи людям и расчистки разрушений. Сейчас важнее всего – спасти жизни людей", - написал Пленкович в Twitter.

По словам премьера, жертвой землетрясения стал ребенок. "Погибла одна девочка, здесь недалеко от нас, об этом нас известил градоначальник, другой информации о возможных жертвах пока нет. Но в данный момент это никто не может с уверенностью утверждать. Все экстренные службы уже здесь", - заявил Пленкович.

Разрушены многочисленные здания, предполагается, что под завалами остались люди. На месте работают спасатели и военные.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград готов предоставить Хорватии любую необходимую помощь. Помощь в устранении последствий землетрясения предложили и в Словении.