Поезда из Орши следуют с опозданием из-за плохой погоды

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Пассажирские поезда из Орши из-за плохой погоды следуют с отклонением от графика, сообщили в Белорусской железной дороге.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями 29 декабря на участках Орша – Минск, Орша – Витебск, Орша – Могилев, Орша – Кричев некоторые пассажирские поезда следуют с отклонением от графика", – рассказали в БЖД.

В компании попросили пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать ее при планировании поездок.

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15:22 Орша. Гололед 20 мм. Температура -1°С



А на западе РБ тепло, в Бресте почти +9, но там хороший ветер.

15:56 Высокое. Ветер порыв 15 м/с.

15:32 Пружаны. Ветер порыв 15 м/с.

14:50 Слуцк. Ветер Ю-В, 10 м/с, порыв 15 м/с. pic.twitter.com/fMoOkvNGe4 — Блізкі космас. (@nadvorie) December 29, 2020

В БЖД напомнили, что подробную информацию о времени отправления и прибытия поездов можно получить в контакт-центре по телефону 105.

Напомним, оранжевый уровень опасности был объявлен на 29 декабря в Минске и ряде регионов республики из-за сильного ветра .