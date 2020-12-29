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Поезда из Орши следуют с опозданием из-за плохой погоды
29.12.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. Пассажирские поезда из Орши из-за плохой погоды следуют с отклонением от графика, сообщили в Белорусской железной дороге.
© Sputnik Роман Шантар
"В связи с неблагоприятными погодными условиями 29 декабря на участках Орша – Минск, Орша – Витебск, Орша – Могилев, Орша – Кричев некоторые пассажирские поезда следуют с отклонением от графика", – рассказали в БЖД.
В компании попросили пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать ее при планировании поездок.
В БЖД напомнили, что подробную информацию о времени отправления и прибытия поездов можно получить в контакт-центре по телефону 105.
Напомним, оранжевый уровень опасности был объявлен на 29 декабря в Минске и ряде регионов республики
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В БЖД попросили пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать ее при планировании поездок.
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