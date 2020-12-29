Приговор за публичное оскорбление президента вынесен в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Суд Брагинского района огласил обвинительный приговор по уголовному делу о публичном оскорблении президента Беларуси, фигуранту назначено два года "химии", сообщили в Витебском областном суде.

Инцидент произошел в середине августа 2020 года в приемном покое брагинской больницы, куда доставили мужчину в алкогольном опьянении. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 368 "Оскорбление Президента Республики Беларусь".

"Обвиняемый признан виновным в публичном оскорблении президента, назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года", – сообщила Sputnik во вторник официальный представитель областного суда Ольга Барсукова.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Как ранее сообщали в МВД, пьяного мужчину доставили в больницу для медосмотра, где он стал вести себя неадекватно. Сотрудники милиции пытались его утихомирить, но он "стал публично в присутствии правоохранителей и медиков высказывать оскорбления в адрес главы государства".

Это не первый приговор за публичное оскорбление президента. В середине декабря судом Хойникского района был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о публичном оскорблении главы государства. Местному жителю назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

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