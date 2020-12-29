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СК: в Гродно при строительстве дома погибли два человека
29.12.2020 17:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек - Sputnik. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух человек в Гродно на строительстве дома, сообщили в СК.
© Sputnik Констанция Ждановская
По данным следователей, днем 29 декабря поступило сообщение об обвале перекрытия строящегося дома. На место происшествия незамедлительно выбыли спасатели и следственно-оперативная группа.
"Под завалом обнаружены тела 33-летнего хозяина стройки и 41-летнего рабочего одного из предприятий", – сообщили Sputnik во вторник в СК .
"Очевидцы произошедшего пояснили, что на объекте производилась заливка пола второго этажа, однако в какой-то момент перекрытие обвалилось", – рассказали следователи.
К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначен ряд экспертиз. По данному факту проводится проверка, сказали в СК.
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Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцы произошедшего, назначили ряд экспертиз.
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