СК: в Гродно при строительстве дома погибли два человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек - Sputnik. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух человек в Гродно на строительстве дома, сообщили в СК.

По данным следователей, днем 29 декабря поступило сообщение об обвале перекрытия строящегося дома. На место происшествия незамедлительно выбыли спасатели и следственно-оперативная группа.

"Под завалом обнаружены тела 33-летнего хозяина стройки и 41-летнего рабочего одного из предприятий", – сообщили Sputnik во вторник в СК .

"Очевидцы произошедшего пояснили, что на объекте производилась заливка пола второго этажа, однако в какой-то момент перекрытие обвалилось", – рассказали следователи.

К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначен ряд экспертиз. По данному факту проводится проверка, сказали в СК.