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Глубоководный робот обследует затонувший траулер "Онега"

29.12.2020 19:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Затонувший траулер "Онега" будет обследован с помощью глубоководного аппарата, как только позволят погодные условия, сообщило министерство информационной политики Мурманской области.

© CC0 / Pixabay/ID 5350755
На затонувшем в Баренцевом море траулере "Онега" могли быть белорусы

Судно с рыбаками на борту затонуло в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря. Предварительно, трагедия произошла из-за обледенения траулера в условиях шторма. На борту находились 19 человек, двоих моряков удалось спасти. Поиски 17 человек продолжаются. Возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время траулер "Онега" лежит на глубине около 120 метров. В район затопления судна выдвинулся морской спасательный буксир "Микула" с глубоководным роботом и подготовленными водолазами на борту", - говорится в сообщении.

Ожидается, что буксир прибудет на место днем 30 декабря.

"Исследование затонувшей "Онеги" будет произведено, как только позволят погодные условия", - отметили местные власти.

Как пояснил глава компании-судовладельца, что судно при выходе на промысел находилось в исправном состоянии.

Как отметили в правительстве, из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 15,5 миллиона рублей на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате катастрофы "Онеги" из числа жителей Заполярья. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие - по 500 тысяч рублей.

С родными и близкими моряков работают психологи, для оказания им при необходимости экстренной помощи круглосуточно дежурят медики.

 
Теги: Минск
 
 
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Не исключено, что пропавшие моряки – 17 человек – могут находиться внутри затонувшего судна на глубине 120 метров.
 
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