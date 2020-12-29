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Глубоководный робот обследует затонувший траулер "Онега"
29.12.2020 19:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. Затонувший траулер "Онега" будет обследован с помощью глубоководного аппарата, как только позволят погодные условия, сообщило министерство информационной политики Мурманской области.
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"В настоящее время траулер "Онега" лежит на глубине около 120 метров. В район затопления судна выдвинулся морской спасательный буксир "Микула" с глубоководным роботом и подготовленными водолазами на борту", - говорится в сообщении.
Ожидается, что буксир прибудет на место днем 30 декабря.
"Исследование затонувшей "Онеги" будет произведено, как только позволят погодные условия", - отметили местные власти.
Как пояснил глава компании-судовладельца, что судно при выходе на промысел находилось в исправном состоянии.
Как отметили в правительстве, из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 15,5 миллиона рублей на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате катастрофы "Онеги" из числа жителей Заполярья. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие - по 500 тысяч рублей.
С родными и близкими моряков работают психологи, для оказания им при необходимости экстренной помощи круглосуточно дежурят медики.
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Не исключено, что пропавшие моряки – 17 человек – могут находиться внутри затонувшего судна на глубине 120 метров.
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