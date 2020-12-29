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На литовской границе задержали партию контрабандных монет
30.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек - Sputnik. Партия антикварных контрабандных монет задержана в пункте пропуска Шальчининкай.
Золотые монеты сотрудники таможни обнаружили при досмотре в личных вещах гражданина Беларуси, который ехал в Литву на грузовике Daf.
По предварительной оценке, среди изъятых есть как современные, так и старинные монеты. В основном это десятки серебряных монет, напоминающих древние арабские дирхамы. Однако были и золотые царские рубли.
© Photo : Facebook / таможня Литовской республики
По предварительной оценке, среди изъятых есть как современные, так и старинные монеты
Помимо монет, в багаже пассажира был обнаружен старинный серебряный сплав, который может датироваться XIV веком.
Незаконно перевезенные товары задержаны и будут переданы специалистам Департамента культурного наследия на экспертизу. На гражданина Беларуси, контрабандно провозившего монеты, составлен протокол об изъятии товаров.
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Помимо монет, в багаже пассажира был обнаружен старинный серебряный сплав, который может датироваться XIV веком.
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