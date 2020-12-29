Микроавтобусы столкнулись в Чериковском районе: пострадали 3 человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Три человека получили травмы и были госпитализированы в результате столкновения микроавтобусов в Чериковском районе, сообщили в управлении ГАИ Могилевского облисполкома.

Авария произошла утром во вторник 29 декабря на 65-м километре трассы Р43, соединяющей города Кричев и Ивацевичи.

"Volkswagen занесло на полосу встречного движения, где он совершил столкновение с автомашиной Mercedes", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что в аварии пострадали водители машин и пассажир первого буса.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и МЧС. В настоящее время Госавтоинспекция проводит по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.

В ГАИ напомнили водителям, что в условиях плохой погоды автолюбителям нужно неукоснительно соблюдать ПДД, учитывать состояние дорог и соблюдать скоростной режим.