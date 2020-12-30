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Остановка АЭС "Кршко" из-за землетрясения в Хорватии не повлияла на экологию
30.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Ущерба экологии после остановки словенской АЭС "Кршко" из-за землетрясения в Хорватии нет, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном на
Толчки ощущались также в Сербии и юго-восточных регионах Австрии, в Италии и Словении. В Словении власти приняли решение о временной приостановке работы АЭС "Кршко", которая расположена примерно в 80 км от эпицентра землетрясения.
"Национальный оператор также проинформировал МАГАТЭ об отсутствии воздействия на окружающую среду и том, что на АЭС продолжаются профилактические проверки систем и оборудования", - говорится в заявлении МАГАТЭ.
Ранее министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец заявил, что на остановленной АЭС не было выявлено повреждений.
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Мощное землетрясение произошло в Хорватии накануне днем, толчки ощутили жители соседних стран, в том числе Словении, где расположена АЭС.
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