Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Ущерба экологии после остановки словенской АЭС "Кршко" из-за землетрясения в Хорватии нет, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном на сайте организации.

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано во вторник в Хорватии. Наиболее пострадал города Петриня, где в результате подземных толчков были разрушены здания. Жертвами стихии стали, по последним данным, семь человек.

Толчки ощущались также в Сербии и юго-восточных регионах Австрии, в Италии и Словении. В Словении власти приняли решение о временной приостановке работы АЭС "Кршко", которая расположена примерно в 80 км от эпицентра землетрясения.

"Национальный оператор также проинформировал МАГАТЭ об отсутствии воздействия на окружающую среду и том, что на АЭС продолжаются профилактические проверки систем и оборудования", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Ранее министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец заявил, что на остановленной АЭС не было выявлено повреждений.