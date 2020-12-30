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Голеледица в Беларуси: МЧС рассказало о последствиях непогоды
30.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Витебская и Могилевская области подверглись наибольшему влиянию порывов ветра и гололедицы, на номер спасателей поступило свыше 100 обращений, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
© Sputnik Роман Шантар
В Витебской области тяжести обледенения не выдерживали стволы и ветви деревьев. Наиболее пострадали Оршанский, Городокский и Сенненский районы.
Ухудшение погодных условий затронуло и районы Могилевской области. Оказались повалены более 50 деревьев, повреждены 6 автомобилей.
Природные катаклизмы отразились и на работе транспорта. Накануне в областных городах прерывалась работа городских маршрутов. В частности, из-за обледенения линий электропередачи в Могилеве
Задержки до 25 минут наблюдались в расписании белорусских железных дорог - из-за плохой погоды
Напомним, что синоптики предупреждали о сильном гололеде на вторник - на этот день в Витебской и Могилевской областях было объявлено штормовое предупреждение и красный уровень опасности.
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Белорусским спасателям и энергетикам пришлось устранять последствия обрушившейся непогоды в регионах - больше всего пострадали Витебская и могилевская области.
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