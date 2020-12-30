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За хищение средств: уголовное дело возбуждено против Навального
30.12.2020 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Алексей Навальный обвиняется в том, что из перечисленных в некоммерческие организации средств потратил крупную сумму на личные цели, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
© Sputnik / Сергей Гунеев
"Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным СК, в ряд некоммерческих организаций, фактическим руководителем которых является Навальный, были перечислены порядка 588 миллионов рублей (почти восемь миллионов долларов - Sputnik).
Эти средства были получены от физических лиц в качестве пожертвований. Большую часть денег - 356 миллионов рублей (4,8 миллионов долларов - Sputnik) - Навальный потратил "на личные цели", отметили в СК. Оппозиционер приобрел на эту сумму "личное имущество, материальные ценности" и "оплатил расходы, в том числе отдых за границей".
Статья, по которой обвиняют оппозиционера, предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей (13,5 тысяч долларов -Sputnik).
Дело Навального
© AFP 2020 / HANDOUT
Федеральное правительство Германии выступило с заявлением, согласно которому Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок", оказывающим нервно-паралитическое действие на организм. Позднее Евросоюз ввел санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального.
Оппозиционер "расследовал" свое отравление самостоятельно и, как итог, опубликовал 21 декабря телефонную запись, на которой он представился помощником секретаря Совбеза РФ и говорил от его имени с "сотрудником ФСБ". Эти материалы, по мнению Навального, подтверждают версию о том, что его отравила спецслужба РФ.
ФСБ опровергло информацию, обнародованную оппозиционером. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Следственный комитет России обвиняет оппозиционера в мошенничестве в особо крупных размерах, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
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