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За хищение средств: уголовное дело возбуждено против Навального

30.12.2020 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Алексей Навальный обвиняется в том, что из перечисленных в некоммерческие организации средств потратил крупную сумму на личные цели, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

© Sputnik / Сергей Гунеев
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"Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным СК, в ряд некоммерческих организаций, фактическим руководителем которых является Навальный, были перечислены порядка 588 миллионов рублей (почти восемь миллионов долларов - Sputnik).

Эти средства были получены от физических лиц в качестве пожертвований. Большую часть денег - 356 миллионов рублей (4,8 миллионов долларов - Sputnik) - Навальный потратил "на личные цели", отметили в СК. Оппозиционер приобрел на эту сумму "личное имущество, материальные ценности" и "оплатил расходы, в том числе отдых за границей".

Статья, по которой обвиняют оппозиционера, предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей (13,5 тысяч долларов -Sputnik).

Дело Навального

© AFP 2020 / HANDOUT
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Алексею Навальному стало плохо 20 августа. Оппозиционер летел из Томска в Москву, самолет посадили в Омске для дальнейшей госпитализации. Местные врачи поставили диагноз: нарушение обмена веществ. Позже в состоянии искусственной комы Навального перевезли в немецкую клинику. В Берлине оппозиционер пришел в сознание 7 сентября. 

Федеральное правительство Германии выступило с заявлением, согласно которому Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок", оказывающим нервно-паралитическое действие на организм. Позднее Евросоюз ввел санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального.

Оппозиционер "расследовал" свое отравление самостоятельно и, как итог, опубликовал 21 декабря телефонную запись, на которой он представился помощником секретаря Совбеза РФ и говорил от его имени с "сотрудником ФСБ". Эти материалы, по мнению Навального, подтверждают версию о том, что его отравила спецслужба РФ.

ФСБ опровергло информацию, обнародованную оппозиционером. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Навального "мания величия".

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет России обвиняет оппозиционера в мошенничестве в особо крупных размерах, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
 
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