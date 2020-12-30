За хищение средств: уголовное дело возбуждено против Навального

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Алексей Навальный обвиняется в том, что из перечисленных в некоммерческие организации средств потратил крупную сумму на личные цели, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным СК, в ряд некоммерческих организаций, фактическим руководителем которых является Навальный, были перечислены порядка 588 миллионов рублей (почти восемь миллионов долларов - Sputnik).

Эти средства были получены от физических лиц в качестве пожертвований. Большую часть денег - 356 миллионов рублей (4,8 миллионов долларов - Sputnik) - Навальный потратил "на личные цели", отметили в СК. Оппозиционер приобрел на эту сумму "личное имущество, материальные ценности" и "оплатил расходы, в том числе отдых за границей".

Статья, по которой обвиняют оппозиционера, предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей (13,5 тысяч долларов -Sputnik).

Дело Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа. Оппозиционер летел из Томска в Москву, самолет посадили в Омске для дальнейшей госпитализации. Местные врачи поставили диагноз: нарушение обмена веществ. Позже в состоянии искусственной комы Навального перевезли в немецкую клинику. В Берлине оппозиционер пришел в сознание 7 сентября.

Федеральное правительство Германии выступило с заявлением, согласно которому Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок", оказывающим нервно-паралитическое действие на организм. Позднее Евросоюз ввел санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального.

Оппозиционер "расследовал" свое отравление самостоятельно и, как итог, опубликовал 21 декабря телефонную запись, на которой он представился помощником секретаря Совбеза РФ и говорил от его имени с "сотрудником ФСБ". Эти материалы, по мнению Навального, подтверждают версию о том, что его отравила спецслужба РФ.

ФСБ опровергло информацию, обнародованную оппозиционером. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил , что у Навального "мания величия".