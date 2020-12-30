Железнодорожные пути перекрыли бетонным столбом в Лиде - в него въехал поезд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек - Sputnik. Поезд столкнулся с бетонным столбом, лежащим на железнодорожных путях в Лиде, об этом рассказали в Следственном комитете Беларуси.

Инцидент произошел поздно вечером 29 декабря. Машинист пассажирского поезда, направляющегося по маршруту Гродно - Гомель, увидел на путях столб. Он затормозил, однако столкновения избежать не удалось.

В результате случившегося пассажиры не пострадали, через некоторое время поезд проследовал далее по маршруту.

Кто перекрыл бетонным столбом железнодорожные пути, неизвестно. Отмечается, что таким же способом были приведены в негодность пути в Лиде в гродненском направлении, где ехал товарный поезд.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) Уголовного кодекса", - уточнили в СК.

Напомним, что в Беларуси за последнее время фиксируется немало повреждений рельсов железнодорожных путей, однако, как правило, это делается с помощью проволоки. Президент страны Александр Лукашенко назвал такие действия "признаками терроризма".

В Генеральной прокуратуре Беларуси ранее отмечали, что такие действия создают опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий и крушений. В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники преследуют цель дестабилизировать общественный порядок в государстве, поэтому за рельсовую войну может грозить до 15 лет лишения свободы .

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