ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Железнодорожные пути перекрыли бетонным столбом в Лиде - в него въехал поезд

30.12.2020 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек - Sputnik. Поезд столкнулся с бетонным столбом, лежащим на железнодорожных путях в Лиде, об этом рассказали в Следственном комитете Беларуси.

Инцидент произошел поздно вечером 29 декабря. Машинист пассажирского поезда, направляющегося по маршруту Гродно - Гомель, увидел на путях столб. Он затормозил, однако столкновения избежать не удалось.

© Photo : Следственный комитет Беларуси
"Рельсовая война" продолжается:  мужчина задержан в Пуховичском районе

В результате случившегося пассажиры не пострадали, через некоторое время поезд проследовал далее по маршруту.

Кто перекрыл бетонным столбом железнодорожные пути, неизвестно. Отмечается, что таким же способом были приведены в негодность пути в Лиде в гродненском направлении, где ехал товарный поезд.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) Уголовного кодекса", - уточнили в СК.

Напомним, что в Беларуси за последнее время фиксируется немало повреждений рельсов железнодорожных путей, однако, как правило, это делается с помощью проволоки. Президент страны Александр Лукашенко назвал такие действия "признаками терроризма". 

В Генеральной прокуратуре Беларуси ранее отмечали, что такие действия создают опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий и крушений. В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники преследуют цель дестабилизировать общественный порядок в государстве, поэтому за рельсовую войну может грозить до 15 лет лишения свободы.

Читайте также:

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, установлением личности злоумышленника займутся специалисты.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Остановка АЭС "Кршко" из-за землетрясения в Хорватии не повлияла на экологию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика