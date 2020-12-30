|
Железнодорожные пути перекрыли бетонным столбом в Лиде - в него въехал поезд
30.12.2020 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек - Sputnik. Поезд столкнулся с бетонным столбом, лежащим на железнодорожных путях в Лиде, об этом рассказали в Следственном комитете Беларуси.
Инцидент произошел поздно вечером 29 декабря. Машинист пассажирского поезда, направляющегося по маршруту Гродно - Гомель, увидел на путях столб. Он затормозил, однако столкновения избежать не удалось.
© Photo : Следственный комитет Беларуси
В результате случившегося пассажиры не пострадали, через некоторое время поезд проследовал далее по маршруту.
Кто перекрыл бетонным столбом железнодорожные пути, неизвестно. Отмечается, что таким же способом были приведены в негодность пути в Лиде в гродненском направлении, где ехал товарный поезд.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) Уголовного кодекса", - уточнили в СК.
Напомним, что в Беларуси за последнее время фиксируется немало
В Генеральной прокуратуре Беларуси ранее отмечали, что такие действия создают опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий и крушений. В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники преследуют цель дестабилизировать общественный порядок в государстве, поэтому за рельсовую войну может
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, установлением личности злоумышленника займутся специалисты.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)