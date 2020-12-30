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Девять районов Могилевской области остались без света из-за погоды
Источник материала: Tut.by
В девяти районах Могилевской области из-за обледенения проводов не было света,
Как пострадал Могилев из-за ледяной глазури,
Троллейбусы в Могилеве вообще не ходили весь день 29 декабря — контактная сеть была во льду. Сегодня, 30 декабря, она оттаяла — и троллейбусы снова вышли на маршруты.
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Под тяжестью ледяной корки рухнули как минимум 50 деревьев.
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