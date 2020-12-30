Девять районов Могилевской области остались без света из-за погоды

Источник материала: Tut.by

В девяти районах Могилевской области из-за обледенения проводов не было света, сообщает МЧС. Пострадали Белыничский, Быховский, Горецкий, Кировский, Кличевский, Круглянский, Могилевский, Чаусский и Шкловский районы.



На улице Александра Матросова в Могилеве, 29 декабря 2020 года. Фото: Алексей Исаков, vk.com/dtpmogilev

Как пострадал Могилев из-за ледяной глазури, мы уже показывали : падали люди, деревья, попадали в ДТП машины. В девяти районах Могилевской области сотрудники МЧС убрали 50 рухнувших деревьев. Люди не пострадали, а вот шести машинам не повезло.

Троллейбусы в Могилеве вообще не ходили весь день 29 декабря — контактная сеть была во льду. Сегодня, 30 декабря, она оттаяла — и троллейбусы снова вышли на маршруты.