ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Девять районов Могилевской области остались без света из-за погоды

30.12.2020 10:37 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В девяти районах Могилевской области из-за обледенения проводов не было света, сообщает МЧС. Пострадали Белыничский, Быховский, Горецкий, Кировский, Кличевский, Круглянский, Могилевский, Чаусский и Шкловский районы.


На улице Александра Матросова в Могилеве, 29 декабря 2020 года. Фото: Алексей Исаков, vk.com/dtpmogilev

Как пострадал Могилев из-за ледяной глазури, мы уже показывали: падали люди, деревья, попадали в ДТП машины. В девяти районах Могилевской области сотрудники МЧС убрали 50 рухнувших деревьев. Люди не пострадали, а вот шести машинам не повезло.

Троллейбусы в Могилеве вообще не ходили весь день 29 декабря — контактная сеть была во льду. Сегодня, 30 декабря, она оттаяла — и троллейбусы снова вышли на маршруты.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под тяжестью ледяной корки рухнули как минимум 50 деревьев.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
На Витебщине спасатели сутки убирали упавшие деревья - с машин, железной дороги, линий передач
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика