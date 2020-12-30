На Витебщине спасатели сутки убирали упавшие деревья - с машин, железной дороги, линий передач

Источник материала: Tut.by

В Витебской области за минувшие сутки спасатели 106 раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды : убирали деревья, которые из-за сильного ветра и обледенения упали на автомобили, железнодорожные пути и линии передач, сообщает МЧС.



Фото: ГПО «Белэнерго»

Упавшие деревья повредили в регионе 22 автомобиля.

В Витебском районе деревья также падали на железнодорожные пути и воздушные линии электропередач.

В связи с непогодой 29 декабря на участках Орша — Минск, Орша — Витебск, Орша — Могилев и Орша — Кричев некоторые поезда следовали с отклонением от графика .

Задержка движения 10 пассажирских поездов составила от 18 минут до 1 часа 14 минут, грузового поезда — 2 часа 57 минут.