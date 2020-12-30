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На Витебщине спасатели сутки убирали упавшие деревья - с машин, железной дороги, линий передач
Источник материала: Tut.by
В Витебской области за минувшие сутки спасатели 106 раз выезжали на ликвидацию последствий
Упавшие деревья повредили в регионе 22 автомобиля.
В Витебском районе деревья также падали на железнодорожные пути и воздушные линии электропередач.
В связи с непогодой 29 декабря на участках Орша — Минск, Орша — Витебск, Орша — Могилев и Орша — Кричев некоторые поезда следовали
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В Витебской области за минувшие сутки спасатели 106 раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды: убирали деревья, которые из-за сильного ветра и обледенения...
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