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Жертвами землетрясения в Хорватии стали семь человек
30.12.2020 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Число погибших от
© AFP 2020 / STRINGER
Мощные толчки вчера почувствовали не только хорваты, жители Австрии, Словении, Италии и Сербии также
"Среди погибших - 12-летняя девочка из Петриньи, 20-летний мальчик из одного дома, дедушка из другого, а также отец и сын из того же дома в Майске-Поляне недалеко от Глины", - такую информацию сообщила вице-мэр Глины Бранка Бакшич Митич.
Кроме того, власти Хорватии подтвердили смерть еще двух мужчин: один погиб в Майске-Поляне, другой - в Лажине.
"После семичасового обыска было найдено тело мужчины, убитого под развалинами церкви в Лажине", - сообщает
МИД Хорватии обнародовал информацию, согласно которой серьезные травмы получили не менее шести человек, еще 20 обратились за помощью в больницы.
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Мощное землетрясение магнитудой 6,3 бала произошло в стране во вторник, эпицентром природной стихии стал город Петриня.
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