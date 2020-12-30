Жертвами землетрясения в Хорватии стали семь человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Число погибших от землетрясения в Хорватии достигло семи человек, сообщают местные СМИ.

Мощные толчки вчера почувствовали не только хорваты, жители Австрии, Словении, Италии и Сербии также ощутили землетрясение, эпицентром которого стал город Петриня. В центральной части Хорватии магнитуда достигла 6,3 баллов.

"Среди погибших - 12-летняя девочка из Петриньи, 20-летний мальчик из одного дома, дедушка из другого, а также отец и сын из того же дома в Майске-Поляне недалеко от Глины", - такую информацию сообщила вице-мэр Глины Бранка Бакшич Митич.

Кроме того, власти Хорватии подтвердили смерть еще двух мужчин: один погиб в Майске-Поляне, другой - в Лажине.

"После семичасового обыска было найдено тело мужчины, убитого под развалинами церкви в Лажине", - сообщает Index.hr .

МИД Хорватии обнародовал информацию, согласно которой серьезные травмы получили не менее шести человек, еще 20 обратились за помощью в больницы.

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