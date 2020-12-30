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Занесло: Opel врезался в Mercedes под Могилевом, погиб стоявший рядом водитель

30.12.2020 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. В Могилевском районе Opel врезался в стоящий Mercedes и насмерть сбил водителя, сообщила пресс-служба УВД Могилевского облисполкома в среду.

© Sputnik / Виктор Толочко
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ДТП произошло 29 декабря в 17:20 у деревни Межисетки на 21-м километре дороги Могилев-Бобруйск. Водитель Opel не справился с управлением и легковушку занесло. Машина выехала на правую по ходу движения обочину, где врезалась в автомобиль Mercedes, возле которого со стороны водительской двери в этот момент стоял водитель авто.

В результате происшествия водитель Mercedes погиб на месте происшествия.

Красный уровень опасности и штормовое предупреждение были объявлены синоптиками во вторник в Витебской и Могилевской областях из-за сложных погодных условий - наблюдался сильный гололед и гололедица.

Случаи, когда вышедших из машин после ДТП людей сбивает проезжающий мимо транспорт, в последнее время случаются нередко. Так, в результате наезда легковушки под Лидой погибла девушка - она была пассажиркой одной из машин, попавших в аварию, и ждала на дороге приезда сотрудников ГАИ.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Накануне в ряде областей Беларуси из-за голеледа и гололедицы был объявлен красный уровень опасности.
 
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