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Занесло: Opel врезался в Mercedes под Могилевом, погиб стоявший рядом водитель
30.12.2020 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. В Могилевском районе Opel врезался в стоящий Mercedes и насмерть сбил водителя, сообщила пресс-служба УВД Могилевского облисполкома в среду.
© Sputnik / Виктор Толочко
ДТП произошло 29 декабря в 17:20 у деревни Межисетки на 21-м километре дороги Могилев-Бобруйск. Водитель Opel не справился с управлением и легковушку занесло. Машина выехала на правую по ходу движения обочину, где врезалась в автомобиль Mercedes, возле которого со стороны водительской двери в этот момент стоял водитель авто.
В результате происшествия водитель Mercedes погиб на месте происшествия.
Красный уровень опасности и штормовое предупреждение были
Случаи, когда вышедших из машин после ДТП людей сбивает проезжающий мимо транспорт, в последнее время случаются нередко. Так, в результате наезда легковушки
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Накануне в ряде областей Беларуси из-за голеледа и гололедицы был объявлен красный уровень опасности.
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