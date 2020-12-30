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Более 60 поездов в Беларуси отклонились от графика из-за непогоды

30.12.2020 13:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Более 60 поездов отклонились от графика из-за плохой погоды 29-30 декабря, сообщили в пресс-центре БЖД.

Белорусская железная дорога | БЧ
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Опоздания составов фиксировали в Витебской, Могилевской и Минской областях. Отмечается, что на железной дороге в этих регионах обледенели провода, некоторые деревья из-за сильного ветра упали на пути, что привело к отключению линий электроснабжения на отдельных участках. Общая протяженность участков, на которых отмечались сбои, составила 486 км.

В пресс-службе "чыгункі" отметили, что повреждений подвижного состава не зафиксировано, однако 64 пассажирских поезда отклонились  от установленного графика движения. Задержка составила от 10 минут до 2 часов. К работам по восстановлению графика движения поездов привлечены более 200 работников БЖД и 18 единиц спецтехники.

Напомним, в период с 24 декабря 2020 года по 11 января 2021 года Белорусская железная дорога запустила более 80 дополнительных поездов, которые будут курсировать по востребованным у белорусов маршрутам в предпраздничные дни. Они свяжут Минск и Гомель, Минск и Брест, Минск и Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск – Друя), Полоцк – Минск, Минск – Пинск, Минск – Светлогорск, Гомель – Витебск, Брест – Витебск, Гродно – Минск, Гродно – Кричев – Коммунары.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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