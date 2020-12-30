Взрыв прогремел в аэропорту Адена в момент прибытия правительства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Мощный взрыв прогремел в аэропорту столицы Южного Йемена Адена во время прибытия делегации правительства из Саудовской Аравии.

По предварительным данным, в результате есть раненые и убитые, министры не пострадали, поскольку находились в самолете.

Представители Совмина после ЧП были доставлены в правительственный дворец в Адене.

В текущем месяце йеменский президент Абду Раббу Мансур Хади назначил новый состав правительства – 24 министров, в его состав вошли пять представителей Южного Йемена, выступающего за отделение от государства. В среду 30 декабря министры прибыли в Аден, который стал временной столицей после захвата в 2014 году власти в Сане мятяжниками-хуситами.