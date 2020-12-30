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Пожар произошел в цеху "Белшины": эвакуировали 40 рабочих

30.12.2020 15:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Один из цехов "Белшины" горел в Бобруйске, с рабочих мест эвакуировались 40 человек, сообщил начальник отдела идеологической работы Могилевского областного УМЧС Вадим Врублевский.

© Sputnik / Виктор Толочко
Пожар на "Белшине": ожоги получил работник завода

Сообщение о возгорании на предприятии "Белшина" поступило спасателям в среду в 10:23. Загорелся резиносмеситель в подготовительном цеху завода крупногабаритных шин. Ликвидировать огонь удалось уже в 10:52.

Над резиносмесителем сработала спринклерная водяная система автоматической установки пожаротушения.

"Так бывает на производстве, ничего страшного не произошло. Пострадавших в результате инцидента нет. Огонь повредил два погонных метра транспортерной ленты резиносмесителя. Загорание не вышло за пределы установки. Технологический процесс предприятия не был нарушен. До прибытия спасателей из цеха самостоятельно эвакуировались 40 работников", – сказал Sputnik Врублевский.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания на заводе.

 
Теги: Минск
 
 
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Возгорание произошло в подготовительном цеху крупногабаритных шин, потушить огонь сотрудникам МЧС удалось быстро.
 
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