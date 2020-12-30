Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Один из цехов "Белшины" горел в Бобруйске, с рабочих мест эвакуировались 40 человек, сообщил начальник отдела идеологической работы Могилевского областного УМЧС Вадим Врублевский.

Сообщение о возгорании на предприятии "Белшина" поступило спасателям в среду в 10:23. Загорелся резиносмеситель в подготовительном цеху завода крупногабаритных шин. Ликвидировать огонь удалось уже в 10:52.

Над резиносмесителем сработала спринклерная водяная система автоматической установки пожаротушения.

"Так бывает на производстве, ничего страшного не произошло. Пострадавших в результате инцидента нет. Огонь повредил два погонных метра транспортерной ленты резиносмесителя. Загорание не вышло за пределы установки. Технологический процесс предприятия не был нарушен. До прибытия спасателей из цеха самостоятельно эвакуировались 40 работников", – сказал Sputnik Врублевский.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания на заводе.