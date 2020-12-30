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Легковушка сбила ребенка в Бобруйске, мальчик госпитализирован
30.12.2020 15:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Несовершеннолетний житель Бобруская оказался под колесами легкового автомобиля, мальчик с травмами госпитализирован, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
© Photo : ГАИ Гомеля
Авария произошла около 18:20 во вторник 29 декабря на улице Минской районного центра.
"Под колеса автомобиля Ford Galaxy попал ребенок-пешеход 2009 года рождения", – сказали в управлении.
Там также уточнили, что, по предварительной информации, школьник перебегал проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в больницу для оказания помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.
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Ребенок оказался под колесами легкового автомобиля в момент, когда перебегал улицу в неустановленном месте.
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