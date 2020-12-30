Легковушка сбила ребенка в Бобруйске, мальчик госпитализирован

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Несовершеннолетний житель Бобруская оказался под колесами легкового автомобиля, мальчик с травмами госпитализирован, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла около 18:20 во вторник 29 декабря на улице Минской районного центра.

"Под колеса автомобиля Ford Galaxy попал ребенок-пешеход 2009 года рождения", – сказали в управлении.

Там также уточнили, что, по предварительной информации, школьник перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в больницу для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.