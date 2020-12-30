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Сломал нос милиционеру: минчанина осудили на три года тюрьмы

30.12.2020 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Житель Минска получил три года лишения свободы за то, что сломал нос милиционеру, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Суд состоялся 23 декабря, а сам инцидент произошел еще в сентябре. Инспектор-дежурный оперативно-дежурной службы горотдела милиции Советского РУВД Минска приехал на вызов в одну из столичных квартир, где произошел конфликт матери и сына. Мужчина, открывший входную дверь и находившийся в нетрезвом состоянии, встретил милиционера недоброжелательно и несколько раз ударил сотрудника в лицо. Тому пришлось обратиться за медпомощью, в больнице ему диагностировали перелом носа.

После этого милиционер подал иск в суд. Решение суда: ответчик подвергнут лишению свободы сроком на три года и должен выплатить компенсацию вреда в размере 3 тысяч рублей. Эти средства сотрудник столичной милиции планирует потратить на благотворительность.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел в сентябре этого года, обвиняемый вину признал и теперь должен выплатить сотруднику милиции в качестве компенсации 3 тысячи белорусских рублей.
 
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