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На «Белшине» был пожар, эвакуировали 40 человек

30.12.2020 15:53 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В цеху предприятия «Белшина» в Бобруйске 30 декабря произошел пожар, сообщили в МЧС. Технологический процесс предприятия не нарушен, пострадавших нет. Причина загорания устанавливается.


Фото: читатель TUT.BY

Пожар произошел в подготовительном цеху завода крупногабаритных шин около 10.20. До приезда спасателей из цеха самостоятельно эвакуировались 40 работников. В 10.52 пожар был ликвидирован.

Над резиносмесителем сработала спринклерная водяная система автоматической установки пожаротушения, но огонь все же повредил два погонных метра транспортерной ленты резиносмесителя. Загорание не вышло за пределы технологической установки.




Работа резиносмесителя приостановлена.

 
 
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Причина возгорания пока не известна.
 
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