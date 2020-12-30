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В ТЦ в Новополоцке парень демонстрировал продавцу половой орган. Видеокамера его не смущала

30.12.2020 16:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел в одном из торговых центров в Новополоцке, сообщает милиция региона.

Вечером в торговый центр зашел 26-летний житель Шумилинского района и пытался завязать знакомство с 19-летней продавщицей. Девушка ответила отказом. Парень не ушел, а стал демонстрировать ей половой орган.

Девушка пригрозила вызвать милицию, если молодой человек не прекратит. Ухажер вышел из магазина, но вскоре вернулся и продолжил свои действия. Его не смутили ни другие покупатели, ни камера видеонаблюдения. Девушка позвонила в милицию.

Возбуждено уголовное дело.

 
Теги: знакомства
 
 
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Вечером в торговый центр зашел 26-летний житель Шумилинского района и пытался завязать знакомство с 19-летней продавщицей. Девушка ответила отказом. Парень не ушел,...
 
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