В ТЦ в Новополоцке парень демонстрировал продавцу половой орган. Видеокамера его не смущала

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел в одном из торговых центров в Новополоцке, сообщает милиция региона.

Вечером в торговый центр зашел 26-летний житель Шумилинского района и пытался завязать знакомство с 19-летней продавщицей. Девушка ответила отказом. Парень не ушел, а стал демонстрировать ей половой орган.

Девушка пригрозила вызвать милицию, если молодой человек не прекратит. Ухажер вышел из магазина, но вскоре вернулся и продолжил свои действия. Его не смутили ни другие покупатели, ни камера видеонаблюдения. Девушка позвонила в милицию.

Возбуждено уголовное дело.