Электричества нет в более чем 500 деревнях Витебской и Могилевской областей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Энергетики Витебской и Могилевской областей продолжают работать над восстановлением электроснабжения в 562 населенных пунктах, сообщила в среду пресс-служба ГПО "Белэнерго".

Отмечается, что из этого числа в 482 деревнях проживает менее 50 человек. На возобновлении подачи электроэнергии на данный момент задействованы 143 бригады и 92 единицы техники.

С начала суток энергетики отремонтировали линии, питающие 276 населенных пунктов.

Красный уровень опасности и штормовое предупреждение были объявлены синоптиками во вторник в Витебской и Могилевской областях из-за сложных погодных условий – после дождя появилась сильная гололедица, в связи с чем произошли многочисленные аварии на ЛЭП, были сложности с курсированием некоторых видов общественного транспорта, в том числе железнодорожного.