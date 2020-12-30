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Электричества нет в более чем 500 деревнях Витебской и Могилевской областей
30.12.2020 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Энергетики Витебской и Могилевской областей продолжают работать над восстановлением электроснабжения в 562 населенных пунктах, сообщила в среду пресс-служба ГПО "Белэнерго".
Отмечается, что из этого числа в 482 деревнях проживает менее 50 человек. На возобновлении подачи электроэнергии на данный момент задействованы 143 бригады и 92 единицы техники.
С начала суток энергетики отремонтировали линии, питающие 276 населенных пунктов.
Красный уровень опасности и штормовое предупреждение были объявлены синоптиками во вторник в Витебской и Могилевской областях из-за сложных погодных условий – после дождя появилась сильная гололедица, в связи с чем произошли многочисленные аварии на ЛЭП, были сложности с курсированием некоторых видов общественного транспорта, в том числе железнодорожного.
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