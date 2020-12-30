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Рабочего насмерть придавило плугом в Слонимском районе

30.12.2020 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Мужчина погиб в Слонимском районе в результате падения на него навесного плуга, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

© Photo : МЧС Беларуси
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По информации комитета, трагический инцидент произошел днем во вторник 29 декабря.

"Мужчина выполнял работы по замене колеса на навесном плуге. В какой-то момент плуг опрокинулся с домкрата и придавил рабочего", – сказали в СК.

Там также уточнили, что от полученных тяжелых травм 41-летний гражданин скончался на месте.

Следователи с участием специалиста Госкомитета судебных экспертиз осмотрели место ЧП, опросили сотрудников предприятия и назначили необходимые экспертизы.

В настоящее время по факту гибели мужчины проводится проверка.

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Теги: Минск
 
 
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Мужчина ремонтировал колесо на плуге, в какой-то момент металлическая конструкция опрокинулась и придавила рабочего.
 
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