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Спасательная операция в районе крушения судна в Баренцевом море завершена
30.12.2020 17:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Поиск точки на дне, где находится затонувший траулер, будет вести специальный буксир Росрыболовства.
Рыболовецкое судно "Онега", на борту которого находились 19 человек, затонуло в Баренцевом море 28 декабря. Выжить удалось двум морякам. По предварительной информации, причиной трагедии стало обледенение в условиях шторма. Сейчас судно лежит на глубине около 130 метров.
"Активная фаза проведения поисково-спасательной операции по случаю гибели р/с "Онега" завершена. ПСО (поисково-спасательная операция – Sputnik) прекращена. Всем судам, участвовавшим в проведении ПСО, огромное спасибо за проявленный профессионализм и мастерство", – говорится в сообщении морского спасательного подцентра Архангельск.
Как уточнили в Росморречфлоте, самолет Ил-38, проводивший поиски в районе крушения "Онеги", ничего не нашел. Членов экипажа траулера также не удалось обнаружить.
"Буксир Росрыболовства будет обследовать квадрат и установит точку на дне, где покоится судно", – отметили в Росморречфлоте.
Ранее из резервного фонда правительства Мурманской области было
С родными и близкими моряков работают психологи, для оказания им при необходимости экстренной помощи круглосуточно дежурят медики.
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Росморречфлот завершил поисково-спасательную операцию в районе крушения траулера "Онега", самолету Ил-38 ничего не удалось найти.
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