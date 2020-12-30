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Спасательная операция в районе крушения судна в Баренцевом море завершена

30.12.2020 17:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Поиск точки на дне, где находится затонувший траулер, будет вести специальный буксир Росрыболовства.

© Photo : Imperiya
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Рыболовецкое судно "Онега", на борту которого находились 19 человек, затонуло в Баренцевом море 28 декабря. Выжить удалось двум морякам. По предварительной информации, причиной трагедии стало обледенение в условиях шторма. Сейчас судно лежит на глубине около 130 метров. 

"Активная фаза проведения поисково-спасательной операции по случаю гибели р/с "Онега" завершена. ПСО (поисково-спасательная операция – Sputnik) прекращена. Всем судам, участвовавшим в проведении ПСО, огромное спасибо за проявленный профессионализм и мастерство", – говорится в сообщении морского спасательного подцентра Архангельск.

Как уточнили в Росморречфлоте, самолет Ил-38, проводивший поиски в районе крушения "Онеги", ничего не нашел. Членов экипажа траулера также не удалось обнаружить.

"Буксир Росрыболовства будет обследовать квадрат и установит точку на дне, где покоится судно", – отметили в Росморречфлоте.

Ранее из резервного фонда правительства Мурманской области было выделено 15,5 миллиона рублей (примерно 535 тысяч долларов – Sputnik) на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате катастрофы "Онеги" из числа жителей Заполярья. Семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие – по 500 тысяч рублей.

С родными и близкими моряков работают психологи, для оказания им при необходимости экстренной помощи круглосуточно дежурят медики.

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Теги: Минск
 
 
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Росморречфлот завершил поисково-спасательную операцию в районе крушения траулера "Онега", самолету Ил-38 ничего не удалось найти.
 
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