Умер член исполкома АБФФ Владимир Пигулевский

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Член исполнительного комитета Белорусской ассоциации футбола Владимир Пигулевский скончался на 72-м году жизни, сообщили Sputnik в среду в АБФФ.

Ранее спортивный функционер был госпитализирован, медики ему поставили диагноз "пневмония".

Пигулевский до последнего времени руководил Республиканским центром олимпийского резерва по футболу БГУ.

Пигулевский карьеру начал в Завкоме Минского автозавода, где до 1972 года трудился инструктором хоккейной команды. Затем он стал тренером-преподавателем детско-юношеской футбольной спортшколы "Трудовые резервы". В 1989-м он назначен директором СДЮШОР по футболу.