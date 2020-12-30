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Умер член исполкома АБФФ Владимир Пигулевский

30.12.2020 19:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Член исполнительного комитета Белорусской ассоциации футбола Владимир Пигулевский скончался на 72-м году жизни, сообщили Sputnik в среду в АБФФ.

Ранее спортивный функционер был госпитализирован, медики ему поставили диагноз "пневмония".

Пигулевский до последнего времени руководил Республиканским центром олимпийского резерва по футболу БГУ.

Пигулевский карьеру начал в Завкоме Минского автозавода, где до 1972 года трудился инструктором хоккейной команды. Затем он стал тренером-преподавателем детско-юношеской футбольной спортшколы "Трудовые резервы". В 1989-м он назначен директором СДЮШОР по футболу.

 
Теги: Минск
 
 
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Пигулевский до последнего времени руководил Республиканским центром олимпийского резерва по футболу БГУ.
 
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