Семья из 3 человек погибла на пожаре в Гомельском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Пожар унес жизни семьи из трех человек, трагедия случилась в деревне Кореневке Гомельского района, сообщили в МЧС Беларуси.

"Прибывшие на место пожара спасатели в одной из комнат на кровати обнаружили погибшую пенсионерку 1942 года рождения. В горевшей комнате нашли тела сына хозяйки дома и ее 74-летнего мужа", – сообщили Sputnik в четверг в областном управлении МЧС.

Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит Гомельский РОСК.

В управлении отметили, что всего за прошедшие сутки в области зарегистрированы семь пожаров, на которых погибли шесть человек.

В свою очередь следователи призвали население соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. "В начале 2020 года – 1–2 января – в Беларуси на пожарах погибли 15 человек, в прошлые выходные только в Минской области – семь", – сообщили Sputnik в четверг в СК. По предварительной информации, основной причиной возгорания в большинстве случаев являлось неосторожное обращение с огнем при курении. Имели место и факты короткого замыкания электропроводки.

В СК привели пример недавней трагедии в Червене. "В результате возгорания деревянного дома погибли престарелые супруги, 79-летний мужчина и 87-летняя женщина. Их 60-летний сын, услышав запах дыма, выбежал на улицу и позвонил в МЧС. Однако спасти родителей уже не удалось, дом был охвачен огнем. Предварительная причина пожара – замыкание проводки", – сказали в комитете.