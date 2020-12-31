Убийство пасынка: в Минске начинается суд над иностранцем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Минский городской суд 4 января начнет рассмотрение уголовного дела об истязаниях несовершеннолетних и убийстве малолетнего, совершенное с особой жестокостью, сообщили в суде.

В отношении гражданина Узбекистана возбуждено дело по нескольким статьям – его расследовала Генеральная прокуратура Беларуси.

"Первое судебное заседание начнется 4 января в 10:00", – сообщили Sputnik в четверг в Минском городском суде.

Как ранее сообщала прокуратура, обвиняемым является иностранец 1987 года рождения. Он женат, до задержания не работал, ранее не был судим. Мужчине инкриминированы истязание заведомо малолетних пасынка и падчерицы, а также убийство ребенка.

"Согласно материалам дела, обвиняемый с 1 ноября 2019 года по 22 мая 2020 года по месту жительства в Минске, испытывая личную неприязнь к названным детям, создавал вредные для их здоровья условия, вызывающие особые физические и психические страдания", – сообщили Sputnik в Генпрокуратуре.

Убийство на глазах сестры

Кроме того, установлено, что 22 мая 2020 года, находясь по месту жительства в Минске, с особой жестокостью нанес пасынку не менее 15 ударов.

"В результате полученных тяжких телесных повреждений мальчик скончался от травматического шока на месте происшествия. Преступление было совершено в присутствии родной сестры мальчика", – рассказали прокуроры.

Во время расследования уголовного дела были изучены историии развития детей, над которыми издевался отчим.

Уволены и привлечены к ответственности

"Вскрыты факты фиктивного обследования детей в территориальной поликлинике, без их визуального осмотра, в то время как в медкарту помещались документы о проведенном медицинском осмотре", – рассказали в прокуратуре. Кроме того, прокуроры выявили признаки халатности сотрудников системы образования и участковых, которые должны были контролировать семью.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, отдельные сотрудники уволены.

"Обвиняемый и его жена по иску управления образования администрации Фрунзенского района Минска лишены родительских прав в отношении других своих детей", – сказали в прокуратуре.