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В лесу под Минском было обнаружено тело 21-летнего парня
Источник материала: Tut.by
Следователи выясняют обстоятельства обнаружения тела молодого человека рядом с деревней Прилесье в Минском районе. Об этом корреспонденту
Днем 6 декабря 2020 г. в лесном массиве вблизи ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» возле Прилесья и жилого района Сосны было обнаружено тело 21-летнего парня. Известно, что молодой человек был одет в синие джинсы с желтым ремнем, белые кроссовки и носки, байку серого цвета с логотипом Nike.
По факту смерти Минским районным отделом СК проводится проверка. Для установления обстоятельств произошедшего разыскиваются очевидцы. Тех, кто располагает сведениями о случившемся, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 302-53-17, +375 (29) 698−97−39.
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Следователи выясняют обстоятельства обнаружения тела молодого человека рядом с деревней Прилесье в Минском районе. Об этом корреспонденту агентства...
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