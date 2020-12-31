В лесу под Минском было обнаружено тело 21-летнего парня

Источник материала: Tut.by

Следователи выясняют обстоятельства обнаружения тела молодого человека рядом с деревней Прилесье в Минском районе. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Днем 6 декабря 2020 г. в лесном массиве вблизи ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» возле Прилесья и жилого района Сосны было обнаружено тело 21-летнего парня. Известно, что молодой человек был одет в синие джинсы с желтым ремнем, белые кроссовки и носки, байку серого цвета с логотипом Nike.



Фото предоставлено СК

По факту смерти Минским районным отделом СК проводится проверка. Для установления обстоятельств произошедшего разыскиваются очевидцы. Тех, кто располагает сведениями о случившемся, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 302-53-17, +375 (29) 698−97−39.