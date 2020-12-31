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Джазмен Клод Боллинг скончался во Франции

31.12.2020 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Известный французский джазмен и композитор Клод Боллинг скончался во Франции в возрасте 90 лет.

По информации французских СМИ, музыкант, который страдал от ряда патологий, умер в больнице Сен-Клу на западе Парижа.

Боллинг родился в Каннах в 1930 году, первый свой оркестр он создал в 16 лет, а уже в 18 – записал пластинку. Собранный Боллингом в 1956-м джазовый биг-бэнд просуществовал до середины 2010-х. Музыкант написал свыше 100 произведений, в том числе саундтреки для фильмов с участием Жан-Поля Бельмондо и Алена Делона.

 
Теги: Минск
 
 
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Музыкант написал свыше 100 произведений, в том числе саундтреки для фильмов с участием Жан-Поля Бельмондо и Алена Делона.
 
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