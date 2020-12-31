Водитель фуры пытался угнать машину ГАИ, приехавшую ему на помощь

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 31 дек – Sputnik. Водитель фуры, застрявшей в кювете, попытался угнать машину экипажа ГАИ, который приехал ему на подмогу, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел в Браславском районе 30 декабря около 22:00.

"В Браславский РОВД поступило сообщение о том, что возле агрогородка Слободка попал в аварию большегруз. На место происшествия сразу выехал экипаж ГАИ", – отметили в пресс-службе.

Прибыв, инспекторы обнаружили, что при развороте фура Volvo съехала в кювет кабиной и самостоятельно не может оттуда выбраться. Сотрудники ГАИ оформили ДТП и вызвали тягач, который должен был вытащить автопоезд.

На помощь приехал трактор местного ДРСУ. Вытащив автомобиль из кювета, трактор уехал, а сотрудники милиции предложили водителю ехать вперед в сопровождении экипажа ГАИ, чтобы у дальнобойщикиа была возможность развернуться. Водитель согласился и поехал за экипажем Госавтоинспекции.

В какой-то момент фура начала ускоряться и, обогнав патрульную машину, врезалась в трактор, который до этого помогал вытащить большегруз из канавы. Инспекторы ГАИ разделились, один побежал на помощь водителю трактора, второй – к дальнобойщику.

"Подбежав к фуре и открыв дверь, милиционер обнаружил, что машина пуста. Водитель в это время пробрался к патрульному автомобилю и попытался его угнать", – сообщили в управлении.

Инспекторы задержали 26-летнего водителя фуры. Следователи дают правовую оценку его действиям.