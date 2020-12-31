Авиарейсы задерживались в Москве из-за ледяного дождя

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Около полутора сотен рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за ледяного дождя, свидетельствуют данные онлайн-табло.

Так, во Внуково были задержаны 13 рейсов и отменены 2, в Шереметьево – 5 и 48 соответственно, в Домодедово – 87 и 3.

При этом утром в четверг в Домодедово пришлось временно ограничить полеты – после ледяного дождя на ВПП появилась наледь, поэтому полосу потребовалось обрабатывать реагентами и чистить.