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Авиарейсы задерживались в Москве из-за ледяного дождя

31.12.2020 16:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Около полутора сотен рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за ледяного дождя, свидетельствуют данные онлайн-табло.

Так, во Внуково были задержаны 13 рейсов и отменены 2, в Шереметьево – 5 и 48  соответственно, в Домодедово – 87 и 3.

При этом утром в четверг в Домодедово пришлось временно ограничить полеты – после ледяного дождя на ВПП появилась наледь, поэтому полосу потребовалось обрабатывать реагентами и чистить.

 
Теги: Минск
 
 
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После ледяного дождя на ВПП появилась наледь, поэтому полосы потребовалось обрабатывать реагентами и чистить.
 
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