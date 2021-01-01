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Два человека погибли на пожарах в новогоднюю ночь в Беларуси

01.01.2021 09:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв – Sputnik. Два человека погибли на пожарах в новогоднюю ночь в Беларуси, следует из оперативной суточной сводки МЧС республики.

Первый несчастный случай произошел около 00:40 в Жлобине (Гомельская область) в квартире одноэтажного жилого дома. 

"На пожаре обнаружен погибший хозяин 1975 года рождения, неработавший. Причины пожара и гибели устанавливаются", - сообщили в МЧС.

Вторая трагедия произошла в Бобруйске (Могилевская область) ближе к утру, около 03:50. Огонь вспыхнул в квартире местной пятиэтажки. В результате погиб 50-летний пенсионер. Эксперты устанавливают причины пожара. 

Печальных последствий удалось избежать в Климовичах, где сотрудники МЧС спасли женщину, инвалида 2-й группы. Пострадавшая была госпитализирована с отравлением продуктами горения. Причина пожара устанавливается. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 1 янв – Sputnik. Два человека погибли на пожарах в новогоднюю ночь в Беларуси, следует из оперативной суточной сводки МЧС республики. Первый несчастный случай...
 
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