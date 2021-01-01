Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв – Sputnik. Два человека погибли на пожарах в новогоднюю ночь в Беларуси, следует из оперативной суточной сводки МЧС республики.

Первый несчастный случай произошел около 00:40 в Жлобине (Гомельская область) в квартире одноэтажного жилого дома.

"На пожаре обнаружен погибший хозяин 1975 года рождения, неработавший. Причины пожара и гибели устанавливаются", - сообщили в МЧС.

Вторая трагедия произошла в Бобруйске (Могилевская область) ближе к утру, около 03:50. Огонь вспыхнул в квартире местной пятиэтажки. В результате погиб 50-летний пенсионер. Эксперты устанавливают причины пожара.

Печальных последствий удалось избежать в Климовичах, где сотрудники МЧС спасли женщину, инвалида 2-й группы. Пострадавшая была госпитализирована с отравлением продуктами горения. Причина пожара устанавливается.