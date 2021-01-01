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Житель Гомельщины запускал фейерверк во дворе, пришлось обратиться к врачам

01.01.2021 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв - Sputnik. Один человек обратился за медпомощью из-за неудачного запуска салюта в новогоднюю ночь, рассказали в ГУВД Гомельского облисполкома.

© CC0 / Pixabay / meineresterampe
Что грозит продавцам и покупателям пиротехники

50-летний мужчина попытался запустить салют во дворе своего дома вдали от места проведения массовых праздничных гуляний. Но в результате получил травму лобной области и ожог пальца правой кисти.

Медики оказали мужчине помощь и отпустили домой. В прошлом году пиротехнические изделия стали поводом для обращения за медицинской помощью для двух жителей области.

Управление внутренних дел Гомельского облисполкома напоминает об осторожном обращении с пиротехникой.

В МЧС добавили, что от пиротехники каждый год страдают сотни людей. Иногда это связано с тем, что само пиротехническое изделие некачественное или с тем, что люди неправильно его используют.

В этом году Совмин разрешил торговать только пиротехническими изделиями I класса опасности, то есть, бенгальскими огнями, хлопушками, тортовыми свечами.

Спасатели напомнили и правила обращения с пиротехникой. Особенно внимательно их следует изучить тем, кто купил фейерверки до того, как постановление Совмина вступило в силу, а значит не планирует в праздники обойтись только бенгальскими огнями.

Пиротехнические изделия следует покупать только в специализированных магазинах. У продавца нужно потребовать сертификат качества и инструкцию на русском  или белорусском языке, перед запуском фейерверка ее обязательно нужно изучить.

Нельзя использовать пиротехнику при ветре более 15 м/с, носить пиротехнику в карманах, направлять ракеты и фейерверки на людей.

Спасатели напоминают - если не получилось запустить фейерверк с первого раза, никогда не пробуйте повторить эту попытку ещё раз!

 

 
Теги: Минск
 
 
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Ситуация закончилась благополучно - мужчину отпустили домой сразу же после оказания медицинской помощи.
 
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