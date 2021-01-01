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Семья с тремя детьми сгорела на пожаре в российской деревне
01.01.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв – Sputnik. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли на пожаре в Чувашии, сообщает региональное управление СК.
© Sputnik / Виктор Толочко
Спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Орнары в Урмарском районе поступило рано утром 1 января.
"После тушения огня на месте происшествия обнаружены останки шести человек: троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения", - говорится в сообщении.
Установлено, что в момент пожара в доме находился 51-летний хозяин, его сожительница и две ее дочери с детьми одной из них. Мужчина единственный кому удалось выжить.
В настоящее время проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возникновения пожара. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая, медицинские, генетические.
"По факту гибели людей при пожаре следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили следователи.
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Трагедия произошла рано утром 1 января, сейчас на месте работают эксперты - они устанавливают все обстоятельства случившегося.
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