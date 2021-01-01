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В МВД отчитались об охране правопорядка в новогоднюю ночь

01.01.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв – Sputnik. Милиция в новогоднюю ночь зафиксировала единичные факты нарушения общественного порядка, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По всей стране в ночь на 1 января прошли тысячи массовых мероприятий. Самые масштабные торжества, несмотря на непогоду, состоялись в Минске и областных центрах.

"Сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД обеспечили охрану общественного порядка. Основное внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной безопасности граждан и дорожной безопасности ", - заявила Чемоданова.

По ее словам, "оперативная обстановка в стране оставалась контролируемой, чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено".

"Зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка вне мест проведения праздничных мероприятий. В основном это мелкое хулиганство", - добавила официальный представитель МВД.

Чемоданова заверила, что в последующие праздничные дни белорусская милиция продолжит нести службу в усиленном варианте,

"МВД благодарит граждан за понимание к принятым мерам по обеспечению безопасности в местах проведения массовых мероприятий, а также за то, что не поддались на призывы в Telegram-каналах", - заключила Чемоданова.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская милиция продолжит нести службу в усиленном режиме в предстоящие выходные и праздничные дни.
 
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