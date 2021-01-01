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в Хойникском районе в яму провалились шесть коров
Источник материала: Tut.by
Вечером 31 декабря сотрудникам МЧС пришлось спасать символ года: шесть буренок сбежали из коровника и провалились в яму. Об этом
Сообщение о том, что в деревне Вить Хойникского района с местной фермы сбежали шесть коров и провалились в яму, поступило в МЧС 31 декабря, в 19.10.
Прибывшие спасатели и сотрудники фермы при помощи веревки и техники хозяйства вытащили застрявших в яме коров. В МЧС рассказали, что состояние буренок удовлетворительное, в ветеринарной помощи не нуждаются.
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В МЧС рассказали, что состояние буренок удовлетворительное, в ветеринарной помощи не нуждаются.
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