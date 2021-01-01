В Докшицком районе столкнулись легковушка и маршрутка. Погибли двое детей

Источник материала: Tut.by

В Витебской области произошла авария, унесшая жизни двух детей. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси произошло днем 1 января возле деревни Замосточье Докшицкого района Витебской области.

«В результате ДТП в легковом автомобиле погибли двое детей. Из машины их достали спасатели», — рассказали в МЧС.

По предварительной информации, пассажиры и водитель маршрутного такси не пострадали.

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