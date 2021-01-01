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Первые жертвы нового года: двое детей погибли в ДТП в Витебской области

01.01.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв - Sputnik. Двое детей семи и десяти лет погибли в ДТП в Докшицком районе, еще два человека госпитализированы, сообщили в Следственном комитете.

YouTube/УВД Могилевского облисполкома
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Трагедия произошла в первый день нового 2021 года на автодороге М3 “Минск - Витебск” недалеко от деревни Замосточье. Водитель легкового автомобиля Skoda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси.

В одитель и пассажиры маршрутки не пострадали, а двух несовершеннолетних пассажиров легкового авто спасти не удалось, дети погибли на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир Skoda госпитализированы.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.

Напоминаем, 1 и 2 января будьте особенно аккуратны на дорогах, на отдельных участках сохранится гололедица.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.
 
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В Докшицком районе столкнулись легковушка и маршрутка. Погибли двое детей
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