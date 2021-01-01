|
Первые жертвы нового года: двое детей погибли в ДТП в Витебской области
01.01.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв - Sputnik. Двое детей семи и десяти лет погибли в ДТП в Докшицком районе, еще два человека госпитализированы, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла в первый день нового 2021 года на автодороге М3 “Минск - Витебск” недалеко от деревни Замосточье. Водитель легкового автомобиля Skoda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси.
В одитель и пассажиры маршрутки не пострадали, а двух несовершеннолетних пассажиров легкового авто спасти не удалось, дети погибли на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир Skoda госпитализированы.
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.
Напоминаем, 1 и 2 января будьте особенно аккуратны на дорогах, на отдельных участках сохранится гололедица.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)