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Предновогодняя суета: минчанка продала бокалы и забыла в них деньги

01.01.2021 19:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв - Sputnik. Минчанка продала коробку с бокалами и “забыла” в ней 13 тысяч долларов, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Бокалы женщина продавала через интернет-площадку и не знала, как найти покупательницу. О том, что в коробке были спрятаны деньги, вспомнила только спустя некоторое время. Пришлось обратиться в Советское РУВД Минска и попросила помочь вернуть потерянные деньги.

Личность покупательницы бокалов сотрудники РУВД установили быстро. Сама она пояснила, что деньги не вернула из-за растерянности - не ожидала обнаружить в коробке с бокалами такую находку.

Бывшая владелица бокалов смогла вернуть себе всю “забытую” сумму.

 
Теги: Минск
 
 
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В коробке с бокалами было спрятано 13 тысяч долларов! Милиционеры подарили женщине настоящий праздник, вернув деньги.
 
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