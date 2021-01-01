Предновогодняя суета: минчанка продала бокалы и забыла в них деньги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв - Sputnik. Минчанка продала коробку с бокалами и “забыла” в ней 13 тысяч долларов, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Бокалы женщина продавала через интернет-площадку и не знала, как найти покупательницу. О том, что в коробке были спрятаны деньги, вспомнила только спустя некоторое время. Пришлось обратиться в Советское РУВД Минска и попросила помочь вернуть потерянные деньги.

Личность покупательницы бокалов сотрудники РУВД установили быстро. Сама она пояснила, что деньги не вернула из-за растерянности - не ожидала обнаружить в коробке с бокалами такую находку.

Бывшая владелица бокалов смогла вернуть себе всю “забытую” сумму.