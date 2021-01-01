История одного новогоднего дежурства

Источник материала: Sputnik Беларусь

Участковый инспектор Центрального РУВД Минска Вячеслав Кривошеин Новый год-2020 встретил с разводным ключом в руках.

За час до боя курантов ему позвонила одинокая 86-летняя женщина, которая проживала на административном участке инспектора.

Старушка рассказала, в какую ситуацию попала под Новый год. В ванной у нее сломался кран, из него мощным напором полилась горячая вода, а до аварийной службы женщина дозвониться не смогла.

“Пожилая женщина боялась затопить соседей снизу, которые только недавно закончили в квартире ремонт. К счастью, в машине у меня оказались кое-какие инструменты, и, прихватив их с собой, я отправился на помощь пенсионерке”, - вспоминает инспектор.

Неисправность в ванной милиционер устранил, а женщина рассказала ему - благодаря этому сломанному крану она впервые за десять лет оказалась в Новый год не одна, так что даже рада поломке.

В этом году милиционер заранее купил пожилой женщине новогодний сувенир и сладости, чтобы заглянуть в гости до того, как снова заступит на новогоднее дежурство.

