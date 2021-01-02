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В Докшицком районе двое детей погибли в ДТП: возбуждено уголовное дело
02.01.2021 08:19 — ЧП | Витьбичи (Витебск)
Источник материала: Витьбичи (Витебск)
1 января на трассе М3 «Минск - Витебск» недалеко от деревни Замосточье Докшицкого района в ДТП погибли двое детей. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета РБ.
Водитель за рулем Skoda не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным такси Mercedes. В ДТП двое детей (7 и 10 лет), ехавшие в легковом автомобиле, погибли, водитель и еще один пассажир госпитализированы.
В отношении 39-летнего водителя Skoda возбуждено уголовное дело.
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1 января на трассе М3 «Минск - Витебск» недалеко от деревни Замосточье Докшицкого района в ДТП погибли двое детей.
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