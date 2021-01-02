В Докшицком районе двое детей погибли в ДТП: возбуждено уголовное дело

Источник материала: Витьбичи (Витебск)

1 января на трассе М3 «Минск - Витебск» недалеко от деревни Замосточье Докшицкого района в ДТП погибли двое детей. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета РБ.





Водитель за рулем Skoda не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным такси Mercedes. В ДТП двое детей (7 и 10 лет), ехавшие в легковом автомобиле, погибли, водитель и еще один пассажир госпитализированы.





В отношении 39-летнего водителя Skoda возбуждено уголовное дело.