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В Орше из-за замыкания гирлянды на елке загорелась квартира. Хозяин в больнице
Источник материала: Tut.by
В Орше из-за короткого замыкания гирлянды на елке 1 января произошел пожар в квартире, пострадал хозяин,
Пожар произошел рано утром 1 января в квартире на четвертом этаже пятиэтажки на улице Воз-ан-Влен.
В горящей комнате на кровати спасатели нашли 49-летнего хозяина. Его вынесли на свежий воздух. Мужчина получил отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей. Пострадавшего госпитализировали.
В квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок.
По мнению спасателей, пожар начался из-за короткого замыкания гирлянды на елке.
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Пожар произошел рано утром 1 января в квартире на четвертом этаже пятиэтажки на улице Воз-ан-Влен.
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