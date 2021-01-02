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В Орше из-за замыкания гирлянды на елке загорелась квартира. Хозяин в больнице

02.01.2021 09:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Орше из-за короткого замыкания гирлянды на елке 1 января произошел пожар в квартире, пострадал хозяин, сообщает МЧС.


Пожар произошел рано утром 1 января в квартире на четвертом этаже пятиэтажки на улице Воз-ан-Влен.

В горящей комнате на кровати спасатели нашли 49-летнего хозяина. Его вынесли на свежий воздух. Мужчина получил отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей. Пострадавшего госпитализировали.

В квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

По мнению спасателей, пожар начался из-за короткого замыкания гирлянды на елке.

 
 
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Пожар произошел рано утром 1 января в квартире на четвертом этаже пятиэтажки на улице Воз-ан-Влен.
 
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