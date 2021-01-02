В Орше из-за замыкания гирлянды на елке загорелась квартира. Хозяин в больнице

Источник материала: Tut.by

В Орше из-за короткого замыкания гирлянды на елке 1 января произошел пожар в квартире, пострадал хозяин, сообщает МЧС.





Пожар произошел рано утром 1 января в квартире на четвертом этаже пятиэтажки на улице Воз-ан-Влен.

В горящей комнате на кровати спасатели нашли 49-летнего хозяина. Его вынесли на свежий воздух. Мужчина получил отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей. Пострадавшего госпитализировали.

В квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

По мнению спасателей, пожар начался из-за короткого замыкания гирлянды на елке.