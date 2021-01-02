Кого и за что задерживали в Беларуси в 2020-м: самые громкие дела

Источник материала: Sputnik Беларусь

Эксперты называют 2020 год рекордным по количеству задержанных во время протестных уличных акций, в том числе журналистов и фотокорреспондентов. По их словам, белорусское общество за минувший мятежный год привыкло к тому, что автозаки, СИЗО и ИВС стали частью повседневной жизни, а ОМОН прошел беспрецедентную уличную подготовку.

"Ни одна политическая кампания в Беларуси , а мы говорим в первую очередь про президентские выборы, не сопровождалась такими массовыми задержаниями, как в 2020 году. Это объясняется тем, что Беларусь попала в зону турбулентности "цветных революций", который прокатились по миру в последнее десятилетие", – данное мнение высказал Sputnik эксперт в области уголовного права.

© Sputnik / Виктор Толочко Ушедший год войдет в историю Беларуси как рекордный по числу задержанных участников протестных уличных акций

По его словам, сведения об общем количестве задержанных на протестных акциях от правозащитников и от правоохранительных органов, безусловно, различаются. "По данным правозащитников, с начала августа до конца года было задержано во время уличных протестов не менее 30 тысяч человек, по данным милиции – в разы меньше. Но даже официально озвученная цифра все равно впечатляет, потому что ни один поствыборный протест не сопровождался такими задержаниями", – сказал собеседник Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко За минувший год белорусское общество привыкло к тому, что автозаки, СИЗО и ИВС стали частью повседневной жизни

При этом он отметил, что последствия для общества таких массовых задержаний станут объектом исследований социологов, юристов, политологов.

"Я думаю, что будет написана не одна диссертация о том, как мятежный август-2020, когда тысячи людей оказались вовлечены в протестные процессы, перекроил белорусское обществ. Тем более что все это сопровождалось массовыми задержаниями журналистов", – сказал собеседник Sputnik.

Вначале было дело Бабарико

То, что мир не будет прежним не только из-за пандемии COVID, стало ясно, когда появилась информация о задержании претендента на пост президента, бывшего банкира и известного мецената Виктора Бабарико и других фигурантов так называемого "дела Белгазпромбанка" .

© Photo : Сергей Сацюк / БелаПАН Экс-председатель правления "Белгазпромбанка" Виктр Бабарико после подачи документов по выдвижению его кандидатом в президенты в ЦИК

Бабарико-старший, его сын и еще более 10 фигурантов дела с июня находятся в СИЗО КГБ, к началу декабря следователи завершили расследование дела и отдали его читать обвиняемым и адвокатам. Основному фигуранту дела, претендовавшему на пост главы государства, предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Он единственный из обвиняемых, кто не признал вины.

Пул первого © Photo : Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где под арестом находятся Бабарико и другие фигуранты уголовных дел, возбужденных после выборов

"Реперными точками", которыми запомнится дело Бабарико, станут не конфискованные картины Сутина, не разоблачительные сюжеты о его виллах, а приезд в СИЗО КГБ главы государства и разговор о новой Конституции и будущем Беларуси.

33 богатыря

Международный резонанс, хотя и недолгий, имело задержание под Минском, в одном из санаториев, более 30 российских граждан .

В разгар президентской кампании белорусские спецслужбы сообщили, что "вагнеровцы" якобы хотели устроить в Беларуси массовые беспорядки во время выборов.

© Photo : оперативная съемка Кадр оперативной съемки задержания группы россиян в санатории под Минском

Дело дошло до самых верхов. В Москве тогда завили, что "арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами". Дело задержанных россиян обсудили по телефону президенты двух стран и договорились установить "истинные причины" ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.

В итоге российских граждан отпустили, перед ними извинились. В интернете даже появилась информация, что это сделал старший сын белорусского президента Виктор Лукашенко.

Координационный совет как предчувствие

В Беларуси, пожалуй, впервые было возбуждено уголовное дело о призывах к захвату власти . Буквально через пару дней после того, как в Минске в офисе предвыборного штаба Бабарико было заявлено о создании Координационного совета, генпрокурор сообщил о возбуждении уголовного дела. Создание и деятельность КС направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности страны, заявили в генпрокуратуре.

© Sputnik / Виктор Толочко Представители штаба Светланы Тихановской и в дальнейшем члены Координационного совета Мария Колесникова, Максим Знак, Ольга Ковалькова

По делу о призывах к захвату власти в качестве свидетелей были допрошены ряд членов президиума – Мария Колесникова, бывший директор Купаловского Павел Латушко, даже нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Позднее по делу КС были задержаны Колесникова, адвокат Максим Знак, адвокат Илья Салей. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Дело о терроризме

Осенью 2020 года в Беларуси впервые после теракта в метро в 2011 году начали возбуждать уголовные дела за преступления террористической направленности. После того как неизвестные "коктейлем Молотова" подожгли здание Госавтоинспекции в Мозыре, генпрокуратура заявила, что ряд дел, возбужденных за злостное хулиганство, будут переквалифицированы на дела террористической направленности.

Генеральный прокурор Андрей Швед в середине октября дал распоряжение переквалифицировать уголовное дело о поджоге автомобиля гродненского милиционера. Следователи первоначально возбудили дело за умышленное повреждение имущества, теперь оно расследуется по статье за терроризм.

В декабре КГБ сообщил, что по нему задержан "давний политзаключенный" Николай Автухович, которого ранее неоднократно судили, в том числе и за незаконное оружие. Как следует из оперативного видео УКГК по Гродненской области, у Автуховича был изъят внушительный арсенал: автоматы, пистолет, около 1,5 тысячи патронов к ним, рации, 8 тротиловых шашек и ручные гранаты.

Экстремистский Telegram-канал

Еще одна громкая история обсуждалась в Беларуси в связи с протестными выступлениями – Комитет государственной безопасности возбудил дело против основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора Telegram-канала Романа Протасевича. Ранее Верховный суд Беларуси признал этот канал экстремистским и внес в черный список.

Дело возбуждено по нескольким статьям, Путило и Протасевичу предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций, а также в обучении и иной подготовке лиц для участия в таких действиях.

Более того, КГБ внес Путило и Протасевича в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Это единственные белорусы в этом списке.

Генпрокуратура Беларуси потребовала от Польши выдать Путило и Протасевича для привлечения на родине к уголовной ответственности. Варшава пока молчит.

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