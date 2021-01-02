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Кого и за что задерживали в Беларуси в 2020-м: самые громкие дела
02.01.2021 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Эксперты называют 2020 год рекордным по количеству задержанных во время протестных уличных акций, в том числе журналистов и фотокорреспондентов. По их словам, белорусское общество за минувший мятежный год привыкло к тому, что автозаки, СИЗО и ИВС стали частью повседневной жизни, а ОМОН прошел беспрецедентную уличную подготовку.
"Ни одна
© Sputnik / Виктор Толочко
Ушедший год войдет в историю Беларуси как рекордный по числу задержанных участников протестных уличных акций
По его словам, сведения об общем количестве задержанных на протестных акциях от правозащитников и от правоохранительных органов, безусловно, различаются. "По данным правозащитников, с начала августа до конца года было задержано во время уличных протестов не менее 30 тысяч человек, по данным милиции – в разы меньше. Но даже официально озвученная цифра все равно впечатляет, потому что ни один поствыборный протест не сопровождался такими задержаниями", – сказал собеседник Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
За минувший год белорусское общество привыкло к тому, что автозаки, СИЗО и ИВС стали частью повседневной жизни
При этом он отметил, что последствия для общества таких массовых задержаний станут объектом исследований социологов, юристов, политологов.
"Я думаю, что будет написана не одна диссертация о том, как мятежный август-2020, когда тысячи людей оказались вовлечены в протестные процессы, перекроил белорусское обществ. Тем более что все это сопровождалось массовыми задержаниями журналистов", – сказал собеседник Sputnik.
Вначале было дело Бабарико
То, что мир не будет прежним не только из-за пандемии COVID, стало ясно, когда появилась информация о задержании претендента на пост президента, бывшего банкира и известного мецената Виктора Бабарико и других фигурантов так называемого
© Photo : Сергей Сацюк / БелаПАН
Экс-председатель правления "Белгазпромбанка" Виктр Бабарико после подачи документов по выдвижению его кандидатом в президенты в ЦИК
Бабарико-старший, его сын и еще более 10 фигурантов дела с июня находятся в СИЗО КГБ, к началу декабря следователи завершили расследование дела и отдали его читать обвиняемым и адвокатам. Основному фигуранту дела, претендовавшему на пост главы государства, предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Он единственный из обвиняемых, кто не признал вины.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где под арестом находятся Бабарико и другие фигуранты уголовных дел, возбужденных после выборов
"Реперными точками", которыми запомнится дело Бабарико, станут не конфискованные картины Сутина, не разоблачительные сюжеты о его виллах, а приезд в СИЗО КГБ главы государства и разговор о новой Конституции и будущем Беларуси.
33 богатыря
Международный резонанс, хотя и недолгий, имело задержание под Минском, в одном из санаториев,
В разгар президентской кампании белорусские спецслужбы сообщили, что "вагнеровцы" якобы хотели устроить в Беларуси массовые беспорядки во время выборов.
© Photo : оперативная съемка
Кадр оперативной съемки задержания группы россиян в санатории под Минском
Дело дошло до самых верхов. В Москве тогда завили, что "арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами". Дело задержанных россиян обсудили по телефону президенты двух стран и договорились установить "истинные причины" ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.
В итоге российских граждан отпустили, перед ними извинились. В интернете даже появилась информация, что это сделал старший сын белорусского президента Виктор Лукашенко.
Координационный совет как предчувствие
В Беларуси, пожалуй, впервые было возбуждено уголовное
© Sputnik / Виктор Толочко
Представители штаба Светланы Тихановской и в дальнейшем члены Координационного совета Мария Колесникова, Максим Знак, Ольга Ковалькова
По делу о призывах к захвату власти в качестве свидетелей были допрошены ряд членов президиума – Мария Колесникова, бывший директор Купаловского Павел Латушко, даже нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Позднее по делу КС были задержаны Колесникова, адвокат Максим Знак, адвокат Илья Салей. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Дело о терроризме
Осенью 2020 года в Беларуси впервые после теракта в метро в 2011 году начали возбуждать уголовные дела за преступления террористической направленности. После того как неизвестные "коктейлем Молотова" подожгли здание Госавтоинспекции в Мозыре, генпрокуратура заявила, что ряд дел, возбужденных за злостное хулиганство, будут переквалифицированы на дела террористической направленности.
© Photo : СК Беларуси
Генеральный прокурор Андрей Швед в середине октября дал распоряжение переквалифицировать уголовное дело о поджоге автомобиля гродненского милиционера. Следователи первоначально возбудили дело за умышленное повреждение имущества, теперь оно расследуется по статье за терроризм.
В декабре КГБ сообщил, что по нему задержан "давний политзаключенный" Николай Автухович, которого ранее неоднократно судили, в том числе и за незаконное оружие. Как следует из оперативного видео УКГК по Гродненской области, у Автуховича был изъят внушительный арсенал: автоматы, пистолет, около 1,5 тысячи патронов к ним, рации, 8 тротиловых шашек и ручные гранаты.
Экстремистский Telegram-канал
Еще одна громкая история обсуждалась в Беларуси в связи с протестными выступлениями – Комитет государственной безопасности возбудил дело против основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора Telegram-канала Романа Протасевича. Ранее Верховный суд Беларуси
© Sputnik Андрей Киреев
Дело возбуждено по нескольким статьям, Путило и Протасевичу предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций, а также в обучении и иной подготовке лиц для участия в таких действиях.
Более того, КГБ внес Путило и Протасевича в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Это единственные белорусы в этом списке.
Генпрокуратура Беларуси потребовала от Польши выдать Путило и Протасевича для привлечения на родине к уголовной ответственности. Варшава пока молчит.
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Ушедший год войдет в историю Беларуси как рекордный по числу задержанных участников протестных уличных акций.
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