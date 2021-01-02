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Полиция Франции накрыла новогоднюю вечеринку, в ответ им подожгли машину

02.01.2021 15:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 янв – Sputnik. Полиция Франции накрыла подпольную рейв-вечеринку в регионе Бретань на фоне комендантского часа, об этом сообщил глава министерства внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

Вечеринка была организована в минувший четверг в заброшенных ангарах – ее участники собрались праздновать Новый год. Жандармы, прибывшие на место, пытались действовать аккуратно, чтобы не создавать панику, но в ответ их забросали различными предметами, а затем и подожгли патрульную машину.

© REUTERS / BENOIT TESSIER
Не выдержали: полиция Марселя накрыла вечеринку, где было около 500 человек

Глава МВД Франции рассказал, что всего власти оштрафовали более 1200 человек. Он пообещал, что организаторы будут найдены и понесут наказание. Пять человек задержаны.

"Силы внутренней безопасности, которые ночью по моей просьбе были на месте в большом количестве, а также интенсивные проверки привели к ненасильственной остановке рейв-вечеринки в Льёроне", - сообщил министр в Twitter.

Он отметил, что полиция задержала звуковое оборудование, использовавшееся на "пати". Началось расследование, в частности, по фактам незаконной организации вечеринки на фоне действия ограничений и умышленного применения насилия в отношении правоохранителей.

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Теги: Минск
 
 
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Всего на мероприятие собралось две с половиной тысячи человек, прибывшую на место полицию забросали различными предметами.
 
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