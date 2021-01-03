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В Логойске на работе сгорел Дед Мороз

03.01.2021 06:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Логойске около торгового центра сгорела фигура Деда Мороза. Снегурочка рядом не пострадала. Об этом сообщает телеграм-канал PLN.BY и местные жители.


2 января возле торгового центра «Пассаж» в Логойске загорелась фигура Деда Мороза. При помощи огнетушителей погасить пламя удалось до приезда спасателей.


По всей вероятности, причиной пожара стало короткое замыкание. Фигура Снегурочки, стоявшая рядом с Дедом Морозом, а также новогодняя елка, не пострадали.

А вот так Дед Мороз выглядел до пожара.



 
 
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По всей вероятности, причиной пожара стало короткое замыкание. Фигура Снегурочки, стоявшая рядом с Дедом Морозом, а также новогодняя елка, не пострадали.
 
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