В Логойске на работе сгорел Дед Мороз

Источник материала: Tut.by

В Логойске около торгового центра сгорела фигура Деда Мороза. Снегурочка рядом не пострадала. Об этом сообщает телеграм-канал PLN.BY и местные жители.





2 января возле торгового центра «Пассаж» в Логойске загорелась фигура Деда Мороза. При помощи огнетушителей погасить пламя удалось до приезда спасателей.





По всей вероятности, причиной пожара стало короткое замыкание. Фигура Снегурочки, стоявшая рядом с Дедом Морозом, а также новогодняя елка, не пострадали.

А вот так Дед Мороз выглядел до пожара.







