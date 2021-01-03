От Втюрина до Балабы: пять самых резонансных судов 2020 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусские суды в 2020 году рассмотрели более 35 тысяч уголовных дел, наиболее частыми в стране являются преступления против частной собственности – кражи, грабежи, разбои. Но, как показывает практика, самыми громкими судебными процессами бывают дела о крупных взятках и об убийствах. Но минувший год также войдет в историю страны как год, когда суды начали массово рассматривать так называемые "протестные" дела. Не обошлось в 2020-м и без смертных приговоров, причем высшую меру назначили сразу двоим.

Дело Втюрина: кунг-фу перед приговором

Задержание бывшего главы службы безопасности президента Андрея Втюрина весной 2019 года было настолько резонансным, что эксперты прогнозировали не менее громкий судебный процесс, тем более что по нему проходили еще 15 обвиняемых.

Но все с самого начала пошло не так, как ожидалось: сначала пандемия оттянула внимание от дел банкиров и Втюрина, а перед оглашением приговора вообще случился конфуз – чуть не подрались двое из обвиняемых. Во всяком случае, пока опомнился конвой, один из обвиняемых успел дотянуться до подельника.

© Sputnik / Виктор Толочко Суд над экс-замгоссекретаря Совбеза Андреем Втюриным и банкирами в Минске

Приговор по делу о взятках за поставку в страну телекоммуникационного оборудования Верховный суд огласил в конце июля, в разгар президентской кампании, и его практически никто не заметил.

Главному фигуранту дела – бывшему шефу охраны белорусского президента Андрею Втюрину – суд назначил 12 лет лишения свободы. Все обвиняемые, которых суд признал виновными в получении взяток, получили реальные сроки – от 3 до 12 лет лишения свободы. Два бывших банкира – Феликс Касперович и Андрей Подгорный, которым следствие КГБ насчитало взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов, получили по 7 с половиной лет колонии. Экс-глава "Белтелекома" Сергей Сиводедов (в деле сумма взяток не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро) получил 7 лет колонии.

© Sputnik / Анна Нефедова Перед оглашением приговора по делу Втюрина и банкиров

Приговор с момента оглашения вступил в законную силу. В кулуарах суда тогда говорили, что Втюрин практически сразу после этапирования в колонию будет писать прошение о помиловании на имя главы государства.

Лишили статуса СМИ

Одним из знаковых судебных процессов на фоне внутриполитического кризиса стал суд по лишению статуса СМИ одного из крупнейших и старейших белорусских порталов – TUT.BY. Это произошло спустя чуть более полугода после смерти его основателя и бессменного руководителя Юрия Зиссера.

© Sputnik / Анна Нефедова Представители TUT.by и министерства информации перед началом суда

Экономический суд Минска 3 декабря удовлетворил иск министерства информации Беларуси о лишении портала статуса СМИ. Мининформ за последние несколько месяцев вынес четыре предупреждения TUT.BY за распространение недостоверной информации, которая нанесла ущерб государственным интересам. Предупреждения были вынесены после обращения в Мининформ Комитета государственного контроля, Следственного комитета и Государственного таможенного комитета.

© Sputnik / Анна Нефедова Главный редактор TUT.BY Марина Золотова приходила на каждое судебное заседание

Данное решение суда неокончательное и может быть обжаловано в установленном порядке. Гендиректор портала Людмила Чекина заявила, что они будут бороться в судах до последнего.

Массовое убийство раскрыли по запаху

В декабре Могилевский областной суд огласил обвинительный приговор по делу о самом массовом убийстве в истории современной Беларуси, которое было совершено 15 лет назад. Двоим обвиняемым назначены пожизненные сроки, еще двоим обвиняемым – по 25 лет исправительной колонии.

В 2005 году Беларусь потрясла кровавая драма в Белыничском районе, где убили семью из шести человек, в том числе и двоих маленьких детей. Тогда задержали 5 подозреваемых. Расследование и суд длились полтора года, и в конце 2007-го Могилевский областной суд всем пятерым обвиняемым в связи с недоказанностью вины вынес оправдательный приговор. Один из подсудимых, Александр Клебча, был освобожден из-под стражи в зале суда. Остальные четверо были наказаны сроками заключения от 4 до 10 лет.

Расследование этого дела возобновили в 2018 году – помогли современные технологии, применяемые в криминалистике. В частности, это была ольфакторная экспертиза. Это экспертиза по запаху, когда у следствия есть "законсервированная" капля крови, и из нее при помощи современных технологий извлекают запах жертвы или преступника. Такие экспертизы в Беларуси еще не делают, белорусская сторона за ее производством обращается к российским коллегам.

Смертный приговор

В начале 2020 года Могилевский областной суд вынес смертный приговор сразу двоим обвиняемым – родным братьям Костевым, которые признаны виновными в убийстве с особой жестокостью местной учительницы. Женщине было нанесено около 150 ножевых ранений, ее тело нашли на пепелище подожженного дома.

© Photo : БелаПАН / Сергей Сацюк Илья и Станислав Костевы, приговоренные к смертной казни, в Верховном суде

На момент убийства юношам было 18 и 19 лет. Таким образом они отомстили за старшую сестру. Убитая братьями учитель-дефектолог СШ №2 Черикова ранее обращалась в местный социально-педагогический центр с сообщением о том, что родная сестра обвиняемых ненадлежащим образом выполняет свои обязанности по воспитанию малолетних детей, и они находятся без присмотра. Братья-убийцы – из неблагополучной семьи, их мать лишена родительских прав и отбывает наказание, сами они какое-то время жили в приюте.

© Photo : БелаПАН / Сергей Сацюк Родственники перед началом рассмотрения жалобы на смертный приговор двум братьям из Черикова в Верховном суде

Верховный суд оставил в силе смертный приговор, родственники обратились с просьбой о помиловании. За всю историю современной Беларуси известен один случай, когда президент помиловал убийцу, приговоренного к расстрелу, – летом 2003 года приговоренному к смертной казни Дмитрию Хархалю заменили расстрел 15 годами лишения свободы.

Оскорбил Балабу

2020 год также запомнится тем, что с середины ноября белорусские суды начали в массовом порядке рассматривать так называемые "протестные дела".

После президентских выборов, когда по Беларуси прокатилась волна протестных акций, были возбуждены дела различной уголовной направленности за участие в уличных акциях, за массовые беспорядки, за совершение теракта, за оскорбление, клевету и угрозы в отношении милиционеров, депутатов, судей, а также президента.

© Sputnik Студент, оскорбивший Балабу, в зале суда

Одним из первых и резонансных был суд по делу об оскорблении командира ОМОНа Дмитрия Балабы. Студента иняза, который на стене дома гелевой ручкой написал "Балаба-убийца", суд приговорил к 1,5 года "химии", а Балаба получит 1000 рублей компенсации за моральный ущерб.

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