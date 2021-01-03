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Освобожденные в Ливии моряки прибыли в Россию

03.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 янв - Sputnik. Трое освобожденных в Ливии россиян и украинец прибыли в Россию, сообщил член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Самолет с моряками приземлился в московском Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье.

"Моряки, была прогулочная яхта. У них закончилась солярка, они решили завернуть в Ливию заправиться. Из них, предположительно, выбивали какие-то показания", – рассказал Малькевич историю их пленения. В плену они провели 10 дней.

Один из членов экипажа Виктор Бодряга рассказал, что сначала в полиция с ними обращались нормально: кормили, поили, давали сигареты. А потом, по его словам, их передали в ведение прокуратуры и условия содержания ухудшились, им постоянно завязывали глаза. "Одну ночь мы 12 часов были связаны, обездвижены. Нас заставляли, чтобы мы постоянно находились в одной позе", – рассказал журналистам один из членов экипажа, Виктор Бодряга. Он признался, что до последнего момента, посадки в самолет в Россию, моряки не знали, куда их везут.

На вопрос, с какой целью их задержали, моряки ответить затруднились. Капитан судна Димитрий Димитриади добавил, что никто ничего им не объяснял.

В решении вопроса об их освобождении участвовали российские дипломаты, в том числе замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Украинского моряка, вернувшегося из Ливии, не пустят на территорию России, поскольку у него нет документов.

 
Теги: Минск
 
 
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Самолет с бывшими в плену в Ливии тремя россиянами и украинцем приземлился в московском Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье.
 
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