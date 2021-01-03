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В Россонах из ресторана пришлось эвакуировать 16 человек
Источник материала: Tut.by
В Россонах Витебской области около полуночи эвакуировали посетителей ресторана — как выяснилось позже, из-за ложного сообщения о минировании,
2 января в 23.40 в милицию позвонили и сообщили о минировании здания ресторана «Росинка» по ул. Хомченовского, 3, в Россонах. Из здания были эвакуированы 16 человек.
Оказалось, тревога была ложной: взрывоопасных предметов не нашли.
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Тревога была ложной.
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