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В Россонах из ресторана пришлось эвакуировать 16 человек

03.01.2021 10:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Россонах Витебской области около полуночи эвакуировали посетителей ресторана — как выяснилось позже, из-за ложного сообщения о минировании, сообщает МЧС.

2 января в 23.40 в милицию позвонили и сообщили о минировании здания ресторана «Росинка» по ул. Хомченовского, 3, в Россонах. Из здания были эвакуированы 16 человек.

Оказалось, тревога была ложной: взрывоопасных предметов не нашли.

 
 
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